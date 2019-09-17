مصر | خلال 24 ساعة الأخيرة.. تحرير 4671 مخالفة مرورية بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال 24 ساعة الأخيرة.. تحرير 4671 مخالفة مرورية بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بإشراف اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية، لمديرية أمن الجيزة، حملة مكبرة لضبط المخالفات المرورية، بالمحاور، الطرق الرئيسية، وإزالة المواقف العشوائية، بنطاق المحافظة، والطرق الصحراوية والزراعية.

وأسفرت جهود تلك الحملة التي أشرف عليها اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة عن تحرير أكثر من 4 آلاف مخالفة مرورية متنوعة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، تنوعت ما بين ضبط 1784 مخالفة انتظار خاطئ، 780 مخالفة متنوعة، وضبط ( 2 ) سيارة بدون لوحات معدنية، دراجه بدون لوحات معدنية، ضبط ( 176 ) تجاوز السرعة المقررة بالرادار، ( 42 ) حملة مطالع ومنازل الكباري "مواقف عشوائية"، (30 ) الصلاحية الفنية للسيارة، ( 2017 ) مخالفة نـمــوذج 125، ( 47 ) عدم استخدام حزام الأمان، ( 31 ) زجاج فاميه.

وفي نفس السياق أسفرت جهود تلك الحملة عن حجز ( 29 ) توك توك غير مرخص، ( 94 ) التصالح الفوري، ( 22 ) ملصقات ومتعلقات، ( 63 ) دخان كثيف، ( 71 ) حملة السرفيس، وبلغ الإجمالي 4671 مخالفة مرورية متنوعة بشوارع وميادين ومحاور محافظة الجيزة.

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وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل مخالفة على حدة بإخطار مدير أمن الجيزة، لتباشر الجهات المختصة التحقيقات.

وفي سياق آخر ظهرت كثافات مرورية بطريق الواحات إثر كسر ماسورة مياه بالطريق، وجار إصلاح ماسورة المياه، وسحب الكثافات، لعودة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وفي السياق ذاته الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة، كانت قد تلقت بلاغا من شرطة النجدة بوجود كثافات مرورية بطريق الواحات اتجاه الفيوم، في الطريق القادم من الواحات اتجاه طريق الفيوم أمام الصاله المغطاه، إثر كسر ماسورة مياه بالطريق، وعلى الفور انتقل رجال المرور لمكان البلاغ، وأخطرت محافظة الجيزة، وشركة مياه الشرب، لإصلاح الكسر.

