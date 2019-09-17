شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق 21 رحلة بالون طائر على متنها 450 سائح بالأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت اليوم الثلاثاء، في سماء الأقصر، 21 بالون طائر على متنها 450 سائحا وسائحة من جنسيات مختلفة، لمشاهدة الآثار والمعابد المنتشرة بالبرين الغربي والشرقي، والاستمتاع بها، ومشاهدة آثار ومعابد المدينة المنتشرة وسط المناظر الطبيعية، المتاخمة للجبال ونهر النيل الخالد والطبيعة الخلابة التي تتمتع بها مدينة الأقصر.

وقال الكابتن أحمد عبود، صاحب شركة بالونو، إن سماء الأقصر تزينت اليوم بعدد 21 رحلة، موضحاً أن أعداد السياح في تزايد بعد قرار عودة الرحلات واتخاذ الشركات لكافة الإجراءات التي تزيد من وسائل الأمان للرحلات والسائحين، موضحاً أن سياحة البالون الطائر أصبحت واحدة من أهم أنواع سياحة المغامرات بمصر واحتلت ترتيبا دوليا بين أكبر 10 دول في العالم، وكثير من السياح يأتي خصيصا لمصر لعمل تلك التجربة الفريده الرائعة، مؤكدا أن البالون الطائر أصبح عنصر هام لجذب السياحة للبلاد ومصدر من مصادرالدخل القومي لها.

وأضاف أن وزارة الطيران المدني بجميع وحداتها سواء سلطة الطيران المدني أو الشركة المصرية للمطارات أو شركة الملاحة الجوية أو هيئة الأرصاد الجوية بذلت جهوداً كبيرة لرفع معايير السلامة الجوية إلى حدها الأقصى في مجال الطيران عموما، ومجال البالون الطائر .