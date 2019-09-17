شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يؤكد حرص الدولة على استخدام أحدث تكنولوجيا لتنقية مياه الشرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال ترأسه لاجتماع مجلس إدارة جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، حرص الدولة على استخدام أحدث السبل التكنولوجية في تنقية مياه الشرب، ومعالجة مياه الصرف الصحى، لإعادة استخدامها في الأغراض المختلفة، من أجل تعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور محمد حسن مصطفى، الرئيس التنفيذى للجهاز التنظيمى، أنشطة عمل الجهاز، والمتمثلة في عدة محاور، منها، مراقبة جودة مياه الشرب على مستوى محافظات الجمهورية، وإصدار تقارير دورية بشأن (جودة مياه الشرب- المعامل المركزية والفرعية ومعامل المحطات- كفاءة معالجة الصرف الصحى)، ومتابعة (شكاوي جودة مياه الشرب والعمل على حلها- تقنين أوضاع المحطات الأهلية- الصرف الصناعى على شبكات الصرف الصحي)، ومراجعة كفاءة التشغيل والصيانة لمحطات تنقية مياه الشرب، ومحطات معالجة الصرف الصحى.

وأضاف الرئيس التنفيذى للجهاز التنظيمى، أن دور الجهاز في حماية المستهلك يتمثل في حل شكاوى المستهلكين مع مقدمي الخدمة، ومراجعة إدارات ومراكز خدمة العملاء، والتعاون مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، واستطلاع رأي المستهلكين في أداء مقدمي الخدمات، موضحاً أن الجهاز يقوم أيضاً بالتحليل المالي، من خلال (تقييم مستويات الأداء المالية والإدارية والتجارية- دراسات تحديد تكلفة الخدمة- متابعة توافر الكفاءات الإدارية والفنية والمالية والاقتصادية- دعم مقدمى الخدمة فنياً في حال طلب المشورة).