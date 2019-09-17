شكرا لقرائتكم خبر عن المصرية للاتصالات تستهدف إنفاق 3 مليارات دولار لتحسين سرعة الإنترنت في 5 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المهندس عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، أن الشركة تستهدف إنفاق 3 مليارات دولار لتحسين سرعة الإنترنت في 5 سنوات، موضحا أن الشركة أنفقت نحو 3 ملايين دولار منذ عام 2014 لتحسين سرعات الإنترنت وتحسين خدمات البنية التحتية في مصر.

ولفت حامد، خلال الملتقى الإعلامي الذي عقدته الشركة، مساء الاثنين، إلى أن الشركة تستهدف توصيل خدمات الألياف الضوئية للمنازل «FTTH» لحوالي 2 مليون عميل خلال الفترة المقبلة ضمن خطة الشركة لتحسين سرعات الإنترنت بمصر.

وتتضمن المرحلة الأولى تقديم تلك الخدمة لمليون عميل بنهاية العام المقبل، مؤكدا على تقديم تلك الخدمة بكافة المحافظات والمناطق في مصر. مشددا على أن محور تطوير خدمات الإنترنت في استراتيجية الشركة يقوم على تحسين وضع مصر التنافسي لمؤشرات الاتصالات العالمية وتقدمها بالتصنيف الدولي للخدمة.

وأشار إلى أن الشركة لم تضع في خطتها رفع سعر الخدمة على المستهلك خلال الفترة الأخيرة، منوها أن ذلك جاء وفق مؤشرات رفع الأداء المالي للشركة بجانب الاستعداد للمراحل المقبلة من مشروع تطوير الإنترنت في مصر.

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وكشف عن استكمال المرحلة الأولى لمشروع التحول الرقمى والمدن الذكية في 5 محافظات وهي: الإسماعيلية والسويس وجنوب سيناء والأقصر وأسوان إلى جانب تطبيع المنظومة الجديدة بمحافظة بورسعيد. موضحا أن المشروع يستهدف تمكين القطاعات الحكومية من تحسين مستوى الخدمات المتاحة للمواطنين وتعزيز أحكام الرقابة وترشيد الإنفاق. موضحا أنه يتم تنفيذ المشروع تحت إشراف هيئة الرقابة الإدارية، بالتعاون مع وزارتي التخطيط والاتصالات.

وأعلن العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات أن شركته ستنتهي من أعمالها بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة منتصف العام المقبل. وسيتم استكمال أعمال الشركة وفقا الجدول المتفق عليه بالتعاون مع شركة العاصمة الإدارية.

وأوضح أن مهمة المصرية للاتصالات في الاتفاقية الجديدة هي تأسيس وتشغيل وتأجير وإدارة وصيانة شبكات الاتصالات والخدمات الذكية والأمنية داخل العاصمة الإدارية الجديدة، وما تحتاجه هذه الشبكات من بنية تحتية وربطها بالشبكة العامة للشركة بجانب تقديم خدمات الجملة لمُشغلي الاتصالات الآخرين بجودة فائقة.

ويتضمن تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع الاتفاق، إقامة الحى الحكومى بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 40 مليار جنيه، على أن يتم الانتهاء من تنفيذ تلك المرحلة خلال 6 أشهر.

وأكد حامد أن شركته تستهدف دعم قطاع الصحة بتقديم حلول خدمات التشخيص عن بعد التقنية، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشددا على أن الشركة أيضا تعمل على تطوير العملية التعليمية من خلال دعم المدارس بكابلات الفايبر، بالإضافة إلى المساهمة في مشروع نشر التابلت المدرسي.