شكرا لقرائتكم خبر عن 5 آلاف من صيادي البحر الأحمر يستأنفون نشاطهم بعد توقف 3 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار استأنف ٥ آلاف من صيادي مدن البحر الأحمر نشاطهم بعد توقف دام أكثر من ٣ أشهر حيث تقرر استئناف نشاط الصيد بالبحر الأحمر وجزر الغردقة وخليجي السويس والعقبة.

كانت هيئة الثروة السمكية قد قررت فتح باب الصيد لمختلف الحرف وذلك بعد نحو ٣ أشهر من إيقاف نشاط الصيد بالبحر الأحمر وشمل قرار فتح الصيد مناطق البحر الأحمر والغردقة والجزر التي حولها وخليجي السويس والعقبة.

كانت اسواق الأسماك بالبحر الأحمر قد شهدت ركودا في حركة البيع واختفاء معظم الأسماك خاصة الشعور وارتفاع سعر لنحو ١٦٠ جنيها.

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