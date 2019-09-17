شكرا لقرائتكم خبر عن 5 وزارء ومحافظين يناقشون سبل مواجهة «السحابة السوداء» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الثلاثاء، اجتماعًا بمقر وزارة التنمية المحلية بالدقي، لبحث جهود مواجهة السحابة السوداء، بحضور كل من اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، والدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، وممثل عن وزارة الزراعة، وقيادات الوزارتين.

تم خلال الاجتماع استعراض جهود وزارت التنمية المحلية والبيئة والزراعة والمحافظات لمواجهة مشكلة السحابة السوداء وحرق قش الأرز وخفض معدلات الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية، وعوادم المركبات، والتلوث الناجم من المنشآت الصناعية وحرق المخلفات المتواجدة على الترع والمصارف بالإضافة إلى حرق القمامة في المقالب العشوائية في المحافظات.

وشهد الاجتماع عرض تقرير لجهود وزارة البيئة التنسيقية خلال الفترة من أول سبتمبر الجاري وحتى منتصف الشهر، فيما يخص منظومة رصد جودة الهواء بالمحافظات وتجميع قش الأرز وفحص عوادم السيارات والحرق المكشوف للمخلفات البلدية بالتعاون مع كل الوزرات والمحليات، وتم أيضاً خلال اللقاء الإشارة إلى وجود ٢٠ محطة بالقاهرة الكبري والدلتا لرصد جودة الهواء، وشبكة رصد الانبعاثات الصناعية لـ٥٨ مدخنة ومنظومة الإنذار المبكر والتابعين لوزارة البيئة.

طالب شعراوى بتضافر وتوحيد جهود كافة الوزارات المعنية والمحافظات لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة، خاصة مع موسم حصاد قش الأرز خاصة في المحافظات التي يوجد بها مساحات كبيرة من زراعات الأرز، مشددا على ضرورة قيام المحافظات بزيادة معدلات رفع المخلفات من المقالب العشوائية، وتكثيف عمل الجمعيات لرفع القمامة والمخلفات على الترع والمصارف لمنع إلقاء المواطنين قمامة عليها واشعال النيران فيها ومنع حدوث أي اشتعالات بها من المواطنين.

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ونوه شعراوى إلى وجود تنسيق مستمر بين وزارتي التنمية المحلية والبيئة عبر قيادتي الوزارتين وغرف العمليات لمتابعة تلك المشكلة بالتنسيق مع المحافظات.

وأكد وزير التنمية المحلية عرض هذا الملف الهام خلال الاجتماع المقبل لمجلس المحافظين لأهميته وللتنسيق بشأن الخطوات التنفيذية على الأرض لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة.

من جانبها، أكدت وزيرة البيئة أنه تم الاتفاق على تولي وزارة التنمية المحلية التنسيق مع المحافظات بشأن الاشتعالات في المقالب والتراكمات التاريخية والسيطرة عليها، فيما تقوم وزارة الزراعة بالعمل على زيادة الموارد البشرية لجمع المخلفات الزراعية والسيطرة عليها وعدم حرقها، وذلك من خلال تنسيق وتعاون كل من الوزارتين مع وزارة البيئة من خلال غرفة عملياتها المركزية التي تقوم بالتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية.

وأشادت وزيرة البيئة بالجهود التي قامت بها وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع محافظى القاهرة والجيزة لإزالة كميات كبيرة من المخلفات بمناطق كرادسة وإمبابة، مؤكدة أن وزارتى البيئة والتنمية المحلية تقومان بشكل يومي بمتابعة الوضع ورصد أي مخالفات لسرعة التعامل معها في أسرع وقت.

وأكدت فؤاد ضرورة قيام جميع الجهات المعنية المشاركة في المنظومة بإرسال تقرير يومى بنتائج الأعمال والجهود المبذولة إلى غرفة العمليات المركزية بوزارة البيئة، وذلك تنفيذا لتكليفات رئيس الوزراء واعتماد مجلس الوزراء الأدوار والمسؤوليات للجهات المعنية بالعمل على الأرض، بالإضافة إلى استمرار إحكام السيطرة على المقالب العشوائية ورفع نواتج تطهير الترع والمصارف بشكل مستمر.