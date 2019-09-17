شكرا لقرائتكم خبر عن "الشيطان يعظ".. فيديو ساخر يفضح أساليب الإخوان للإساءة لمؤسسات الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداولت العديد من صفحات السوشيال ميديا فيديو للفنان حسن بلبل، يسخر فيه بطريقة رائعة من حملات الإساءة لمؤسسات الدولة المصرية، مع تكرار الدعوات المشبوهة إلى التظاهر، من شخصيات يعلم الجميع أنها كانت جزء من المؤامرة على الدولة المصرية.

وتهكم الفيديو الساخر الذى يحمل عنوان "الشيطان يعظ.. يلا البسوا علشان نازلين الثورة"، من ظهور بعض الوجوه القديمة من أجل نشر الأكاذيب والشائعات عن الدولة المصرية، والسعى إلى تضليل الشباب المصرى بهذه الأكاذيب من خلال وجوه يعلم الجميع أنهم ليسو سوى أداة لجماعة الإخوان الإرهابية فى تنفيذ مخططها الخبيث ضد الدولة المصرية، والبدء فى إطلاق دعوات مشبوهة للتظاهر.

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وحرص المتفاعلون مع الفيديو الساخر فى صفحات السوشيال ميديا، على التأكيد على أن كل هذه المخططات التى تهدف للإساءة للدولة المصرية، ونشر الأكاذيب والشائعات عنها، والمحاولة الساذجة لإسقاطها من خلال الدعوات المشبوهة للتظاهر لن تجدى نفعا، وأن الشعب المصرى لديه من الوعى ما يدفعه لدحض هذه الشائعات والأكاذيب، ورفض الدعوات المشبوهة للتظاهر.

وشهدت الفترة الماضية، محاولة خبيثة لنشر الشائعات التى أصبحت بمثابة الوسيلة التى يتبناها قطاع كبير من نشطاء الفوضى، لتحقيق مآربهم السياسية، وعلى رأسها نشر الفوضى فى المجتمع عبر زعزعة الثقة.