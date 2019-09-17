شكرا لقرائتكم خبر عن تحصين 230 ألف رأس أغنام وماعز ضد مرض طاعون المجترات خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، تقريرًا من الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، بشأن استمرار الحملات القومية للتحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة والأمراض.

وأكد تقرير الخدمات البيطرية ، أنه تم تحصين 230 و255 ألف رأس أغنام وماعز على مستوى محافظات الجمهورية، منها تحصين 27 ألف و824 رأس أغنام، فضلاً عن تحصين 4 الاف و499 رأس ماعز، بإجمالى 32 ألف و323 رأس أمس فقط.

وأوضح التقرير، أنه قد تم تحصين 170 ألف و166 رأس أغنام، وتحصين 27 ألف و766 رأس ماعز فيما قبل ذلك، و ياتى هذا فى إطار المبادرة العالمية إلى تدعو لها منظمة الأغذية والزراعة ( الفاو) و منظمة الصحة الحيوانية للقضاء على المرض بحلول عام 2030.