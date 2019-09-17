شكرا لقرائتكم خبر عن المستشار الإعلامى المصرى بالسودان: مصر لم ولن تتوانى عن الوقوف بجانب أشقائها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المستشار الإعلامى للسفارة المصرية بالسودان عبد النبى صادق أن العلاقات المصرية ـ السودانية متجذرة ومتميزة وذات خصوصية، مشيرا إلى أن مصر دائما وأبدا لم تتوان ولن تتوانى عن الوقوف بجانب أشقائها فى السودان.

وقال صادق ـ فى لقاء مع (تليفزيون السودان القومى) اليوم الثلاثاء، "إن علاقات شعبى مصر والسودان تؤكد خصوصية وتجذر تلك العلاقات بين البلدين، فشعب وادى النيل شعب واحد فى بلدين"، لافتا إلى أن مصر تولى أهمية خاصة للسودان الشقيق وتأصيل وتقوية العلاقات معه.

وأضاف أن هناك اهتماما كبيرا فى مصر على كافة المستويات بالسودان، وهناك مشروعات تنمية كبيرة ستتم بين البلدين فى الفترة المقبلة، منها الربط الكهربائى الذى سيتم تفعيله قريبا، بجانب مشروع للربط بين البلدين بالسكك الحديدية، مما يسهل حركة الأفراد والبضائع بين الجانبين.

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وأشار إلى السعى نحو إفساح المجال للقطاع الخاص المصرى للقيام بمشروعات فى السودان، معربا عن التطلع لزيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين والوصول به إلى مستوى يليق بالعلاقات بينهما.

وقال صادق "إن أمن السودان من الأمن القومى لمصر، وما يتعرض له السودان يؤثر على مصر، خصوصا فى ظل التغيرات التى يشهدها الإقليم"، داعيا الإعلام فى البلدين إلى العمل على تقوية وتعزيز العلاقات بينهما.