شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. متدربو منظمة خريجى الأزهر بنيجيريا ينشرون وسطية الإسلام بين أوساط الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد منظمة خريجى الأزهر، فى ضواحى مدينة إلورن النيجيرية العديد من الدروس الأسبوعية للشباب والنشء المسلم على يد الأزهريين المتدربين، وقد تركزت بشكل أساسى على بيان سماحة الدين الإسلامى من خلال إعادة شرح وتفسير الآيات التى يتذرع بها المتشددون لتبرير تطرفهم وتشددهم الفكرى وبخاصة تلك الآيات التى تدور حول مفهوم الجهاد ومعاملة غير المسلمين، وشرحها على المنهج والأسلوب الأزهرى الوسطى.

صرح بذلك الشيخ إبراهيم عمر غوبر- مدرس وداعية من نيجيريا، وهو أحد المتدربين الذين شاركوا فى الدورة التدريبية التى عقدت بمقر المنظمة العالمية لخريجى الأزهر فى أبريل الماضى.

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وأضاف أن هذه الدروس تناولت تفسير القرآن الكريم والسُنة النبوية المُطهرة وبيان التعاليم الإسلامية السمحة من حيث الدعوة لنشر قيم السلام والتآلف والمحبة، وقيم التعايش السلمى سواء بين المسلمين على اختلاف مناهجهم أو بين المسلمين وغيرهم من أتباع الديانات الأخرى.

فيما ألقى الشيخ كامل عبدالرحمن – عضو فرع منظمة خريجى الأزهر بنيجيريا وأحد المتدربين بمقر المنظمة بالقاهرة محاضرة بعنوان " مظاهر الوسطية فى الإسلام" أكد خلالها على أن الدين الإسلامى دين وسطية واعتدال فالوسطية تعد من أحدى الخصائص العامة للإسلام.

وأوضح أنه فى ظل ما تعانيه نيجيريا اليوم من تفشى للجماعات المتطرفة والعناصر الإرهابية من جماعات أمثال بوكو حرام، يتعين على الأئمة والدعاة تحمل المسئولية وحماية النشء والشباب من عوامل الاستقطاب المتطرفة التى تتم بالفعل على أرض الواقع وتُزيد من حدة ووتيرة أعمال التطرف والإرهاب، مضيفا أن تلقيه للدورة التدريبية بمنظمة خريجى الأزهر على يد علماء الأزهر الأجلاء قد أثقلت معارفه الشرعية وأصبحت مهمته هو نقل هذا المنهج الوسطى المعتدل بكل أمنه لمسلمى نيجيريا حتى تعم الفائدة.