التعليم: جار تحديد قائمة المدارس الفنية التى تطبق نظام الجدارات والمهارات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، إنه جار مراجعة وتحديد قائمة المدارس التى تطبق نظام الجدارات والمهارات مع بداية العام الدراسى الجديد، موضحا أنه سيتم إعلانها خلال الأيام المقبلة.
وأوضح نائب وزير التربية والتعليم، أن قائمة المدارس التى تطبق نظام الجدارات والمهارات تشمل قرابة 100 مدرسة موزعة على مستوى الجمهورية.
الجدير بالذكر أن نظام الجدارات والمهارات هو عبارة عن تحديث تم فى مناهج الدبلومات الفنية يثقل الطالب بالمهارة التى يحتاجها سوق العمل بعد وضع مقررات دراسية بالتنسيق مع الصناعة وتحديد متطلبات سوق العمل.
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