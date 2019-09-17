اتفاقية تعاون بين معهد بحوث الإلكترونيات ومعهد شنغهاى للأنظمة الميكرومترية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرضت وزارة التعليم العالي والبحث العلمى تقريرًا مقدمًا من الدكتور هشام الديب، رئيس معهد بحوث الإلكترونيات حول توقيع اتفاقية تعاون بين المعهد ومعهد شنغهاي للأنظمة الميكرومترية، وتكنولوجيا المعلومات SIMIT

وأوضح التقرير أن هذه الاتفاقية تهدف إلى وضع آليات للتعاون فى مجال استشارات إنشاء الغرف النظيفة ونقل التكنولوجيا، على هامش الزيارة التى قام بها رئيس معهد بحوث الإلكترونيات لمدينة شنغهاى العلمية وأهم مراكز الأبحاث بها.

وأشار التقرير إلى زيارة رئيس معهد بحوث الإلكترونيات لمعهد شنغهاى لتكنولوجيا البحوث الصناعية SITRI حيث تم خلالها عقد سلسلة من الاجتماعات بشأن التفاوض مع المعهد لتقديم الاستشارات فى مجال إنشاء وتشغيل وإدارة الغرفة النظيفة المقرر إنشاؤها بمعهد بحوث الإلكترونيات، والتعاون فى دعم نقل التكنولوجيا، وتبادل الخبراء، والتدريب المستمر، فضلًا عن زيارة المركز القومى لابتكار المستشعر الذكى، حيث تم تفقد مركز الابتكارات والحاضنات التكنولوجية؛ لدراسة تطبيق الرؤية التنموية للتكنولوجيات الجديدة لبرنامج الحاضنة "طريق" التى يتبناها معهد بحوث الإلكترونيات.