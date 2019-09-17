شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس القومى للمرأة يكرم ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بمصر لانتهاء فترة عملها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم المجلس القومى للمرأة، لقاء لتكريم بليرتا اليكو، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة فى مصر، التى انتهت فترة عملها فى مصر، وسوف تتولى مهام منصبها الجديد كممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة فى الجزائر.

جاء التكريم بحضور الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس، والسفير أحمد إيهاب جمال الدين، مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية، والسفيرة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد للجامعة العربية للقطاع الاجتماعى، والدكتورة منال عوض محافظة دمياط ، والنائبة ماريان عازر ، وكل من السفيرة منى عمر ، والمهندس ماجد عثمان عضوا المجلس، وعدداً من الشخصيات العامة البارزة.

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وعبرت الدكتورة مايا مرسى، عن سعادتها بالعمل مع بليرتا اليكو خلال الفترة السابقة على العديد من الملفات والمشروعات الهامة ، مشيدة بكفاءتها ومهنيتها المشهود لها فى عملها داخل مصر وكشريك للمجلس.

من جانبها أعربت بليرتا اليكو عن سعادتها البالغة بهذا اللقاء، مؤكدة فخرها بالعمل بجمهورية مصر العربية والعمل مع المجلس القومى للمرأة فى وقت مثالى شهد دعم كبير من القيادة السياسية المصرية لقضايا تمكين المرأة، متمنية العودة مرة أخرى.



