​"الإسكان" تعتمد المخطط الاستراتيجي العام لمدينة طهطا بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ يوسف عفيفي: نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 445 لعام 2019، بشأن اعتماد المخطط الاستراتيجي العام لمدينة طهطا بمحافظة سوهاج طبقا للمذكرة والخريطة. وجاء نص القرار كالتالي:

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