مصر | بعد كسر ماسورة مياه.. تحويلات مرورية بطريق الواحات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد كسر ماسورة مياه.. تحويلات مرورية بطريق الواحات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرت الإدارة العامة لمرور الجيزة برئاسة اللواء محمود عبد الرازق، مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، تحويلة مرورية بطريق الواحات، بعد كسر ماسورة مياه بطريق الواحات.

وأوضحت الإدارة العامة لمرور الجيزة، أنه يسلك الطريق القادم من طريق الواحات اتجاه طريق الفيوم يمينا طريق زويل (مدخل حدائق أكتوبر) بعد حي الأشجار حتى جامعة زويل ثم يسارا حتى طريق الفيوم بجوار محطه توتل للوقود.

وكانت ظهرت كثافات مرورية بطريق الواحات إثر كسر ماسورة مياه بالطريق، وجار إصلاح ماسورة المياه، وسحب الكثافات، لعودة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقت الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة، بلاغا من شرطة النجدة بوجود كثافات مرورية بطريق الواحات اتجاه الفيوم، في الطريق القادم من الواحات اتجاه طريق الفيوم أمام الصاله المغطاه، إثر كسر ماسورة مياه بالطريق، وعلى الفور انتقل رجال المرور لمكان البلاغ، وأخطرت محافظة الجيزة، وشركة مياه الشرب، لإصلاح الكسر.

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وكثف رجال الإدارة العامة لمرور الجيزة، من تواجدهم بالطريق، لسحب الكثافات المرورية لحين إصلاح الكسر، وعودة الحركة المرورية لطبيعتها، وأخطر اللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة للمرور.

وفي سياق آخر وجهت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بإشراف اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية، لمديرية الأمن، بشن حملة مكبرة لضبط المخالفات المرورية، بالمحاور، الطرق الرئيسية، المواقف العشوائية، وبنطاق المحافظة، والطرق الصحراوية والزراعية.

وكما كثفت الإدارة العامة لمرور الجيزة، من حملاتها المرورية بمحاور وميادين المحافظة، لرصد كافة المخالفات، وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، لمنع وقوع أي حوادث مرورية بناء على تعليمات مدير أمن الجيزة.

وفي نفس السياق أسفرت جهود تلك الحملة عن تحرير (1533) مخالفة انتظار خاطئ، (472) مخالفات متنوعة، وضبط (2) سيارة بدون لوحات معدنية، (2) دراجة بدون لوحات معدنية، ضبط مخالفات تجاوز السرعة المقررة بالرادار، (23) حملة مطالع ومنازل الكباري "مواقف عشوائية"، (18) الصلاحية الفنية للسيارة، (1845) نـمــوذج 125، (16) عدم استخدام حزام الأمان، (12) زجاج فاميه، (3) حجز توك توك، (22) التصالح الفوري، (10) ملصقات ومتعلقات، ضبط مخالفات تقطيع خط السير، (14) حملة السرفيس، وبلغ الإجمالي 3902 مخالفة مرورية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل مخالفة على حدة بإخطار مدير أمن الجيزة، لتباشر الجهات المختصة التحقيقات.

