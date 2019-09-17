أخبار مصر | بيان هام للأرصاد اليوم الثلاثاء

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن

يكون الطقس حار على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلًا على الأنحاء جميعها، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد.

وبحسب توقعات خبراء الأرصاد الجوية، حول الطقس اليوم، فإنه يسود البلاد، اليوم طقس حار على جنوب الصعيد، وذلك خلال ساعات النهار، لطيف خلال ساعات الليل، معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد.

وبحسب الخبراء، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على البحر المتوسط مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

كما توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، حالة البحر المتوسط، معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وعن حالة البحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر، كالآتي:



الصغرى العظمى



القاهرة 24 33

شبين الكوم 23 33

طنطا 23 32

دمنهور 23 32

الإسكندرية 25 30

بلطيم 24 30

مطروح 23 29

السلوم 22 29

سيوة 20 33

بورسعيد 24 30

دمياط 24 29

الزقازيق 23 32

الإسماعيلية 23 34

السويس 23 34

العريش 23 31

رفح 21 31

رأس سدر 25 35

نخل 16 32

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نويبع 27 35

طابا 24 32

كاترين 17 30

الطور 26 35

شرم الشيخ 27 36

الغردقة 25 36

مرسى علم 28 35

الفيوم 23 35

بنى سويف 23 35

المنيا 21 35

أسيوط 22 35

سوهاج 24 36

قنا 25 37

الأقصر 23 38

أسوان 26 39

أبوسمبل 25 38

الوادي الجديد 20 36

شلاتين 27 38

أبو رماد 26 38

حلايب 27 35

رأس حدربة 29 39

