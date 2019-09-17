شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد خبراء البيئة يطالب بهيئة وطنية للغابات والتشجير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب الدكتور مجدي علام رئيس اتحاد خبراء البيئة العرب بإنشاء هيئة وطنية للغابات والتشجير تتولي التنسيق بين وزارات الزراعة والإسكان والتنمية المحلية والبيئة، ووضع برامج وطنية لإعادة تشجير حواف الترع والمصارف والقنوات ورؤوس الحقول والأحزمة الخضراء وإنشاء أحزمة خضراء حول المدن والقري والشوارع والميادين لتخفيف التلوث والحرارة ونشر الظل والجمال، مشددا على ضرورة مشاركة جميع الوزارات المعنية لتحقيق هذه الاهداف

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وشدد «علام»، في كلمته خلال الندوة الإقليمية للغابات والتشجير التي نظمتها كلية الزراعة جامعة عين شمس على اعتبار مناطق المانجروف غابات شاطئية والتوسع فيها وتجريم قطع أشجارها مشيرا إلى أن كافة مساحات الأراضي المزروعة بالأشجار المثمرة من النخيل حتي الفواكه هي جزء من الغابات المصرية وليس مجرد مزروعات موضحا أن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لزراعة مليون شجرة مثمرة التي تنفذها النقابات المهنية وائتلاف حب الوطن تحت رعاية وزارة البيئة ونقابة المهن الزراعية ونقابة المعلمين نموذجا ناجحا للتشجير يجب تكراره سنويا مع كافة الهيئات.

وشدد رئيس إتحاد خبراء البيئة العرب على ضرورة الاهتمام بحدائق المدارس باعتبارها توعية بيئية وتخفيف معدلات التلوث بالمناطق المحيطة بهذه المدارس، وأهمية تكثيف زراعة الأسطح كمصدر للغذاء ومنظر للجمال وتخفيف التلوث مشيرا إلى ان تنفيذ هذه الخطط من شأنها المساهمة في تحويل مصر إلى أحد أهم الوجهات للسياحة العالمية كأحد معايير الجذب السياحي الكبير لمصر بمختلف الأماكن المحيطة بالمناطق السياحية.

ولفت «علام»، إلى أهمية اعادة تفعيل برنامج وزارة البيئة في يوم البيئة العالمي بتوزيع مليون شجرة سنويا على المحافظات المصرية والتزام الحكومة بتفعيل نصوص قانون البيئة بإنشاء مشتل أشجار في كل الأحياء والقري، بما يضفي الجمال وتحسين الأوضاع البيئية بمختلف هذه المناطق وتوعية المواطنين بثقافة زراعة الأشجار وأهميتها في تطوير الفكر البيئي في البلاد.