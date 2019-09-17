شكرا لقرائتكم خبر عن «الأراضي والمياه» ينظم 3 فعاليات حول استخدامات تقنيات النانو في معالجة المياه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة مركز البحوث الزراعية ممثلا في معهد الأراضي والمياه بالتوسع في خطة تطوير ودعم قدرات أعضاء الهينة البحثية ودعم قدرات الشباب من خلال الدفع بالشباب وتطوير الأداء بمعهد بحوث الاراضي والمياه والبيئة.

وقال الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية ان ذلك يأتي في إطار تشجيع شباب الباحثين ومشاركتهم في ربط العلم والبحث التطبيقي في مجال التنمية الزراعية المستدامة بما ينعكس على تحقيق طفرة في القطاع الزراعي لارتباط عمل مركز البحوث الزراعية بالاقتصاد الوطني وأغلبية المواطنين.

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يأتي ذلك بينما افتتح الدكتور علاء البابلي مدير معهد بحوث الاراضي والمياه والبيئة الموسم الثقافي العلمي لمعهد الاراضي أمس الاثنين من تنظيم ٣ محاضرات عن استخدامات النانو تكنولوجي في مجال معالجه المياه وتحسين خواصها لإعادة استخدامها في الزراعة. بمشاركة أكثر من ١٤٠ من المهتمين بالتقنية والتكنولوجيا الحديثة من الجامعات والمراكز البحثية ومعاهد مركز البحوث الزراعيه المختلفة.

وقال الدكتور علاء البابلي مدير معهد الأراضي والمياه، ان يجري حاليا تطبيق محاور الخطة التنفيذية التي تبناه مركز البحوث الزراعيه ومعهد بحوث الاراضي والمياه والبيئة لمواجهة تحديدات ندرة المياة واستخدامات النانو تكنولوجي في مجال تلوث معالجة المياه ومعالجتها للحد من مخاطرها.

وأضاف «البابلي»، إن هذه الفعاليات الثقافية نظمها مجموعة عمل القيادات الشبابية من اعضاء الهيئة البحثية في اطار التدريب على الادارة والقيادة والمشاركة في عملية تطوير وتحديث الاداء بالمعهد بالارشاد والتدريب من خلال الاعداد والتنظيم والتقديم والدعوة للمشاركة في هذا البرنامج الثقافي العلمي لمعهد الاراضي والذي يعقد كل يوم اثنين من الاسبوع الثالث شهريا بقاعة التدريب الخاصة بالمعهد

ومن جانبه قال الدكتور على إسماعيل وكيل المعهد للإرشاد، ان ورشة العمل انتهت إلى اهمية دعم شباب الباحثين لرفع قدراتهم لاستمرار في تطوير هذه الابحاث والتسويق لها وتشكيل فرق عمل بحثية متكاملة للوصول لتكنولوجيات مصرية بسيطة في معالجة المياه سواء كانت المعالجة باستخدام علوم النانو تكنولوجي البيولوجية أو الكيماوية.

وأضاف «إسماعيل»، أن ورشة العمل أوصت بالعمل على تسويق البحوث التطبيقية التي تمت في هذا المجال من خلال الاستفادة من نتائج الابحاث في حل مشاكل الملوثات أو صناعة الاسمدة مع الاهتمام بمعامل الامان لاستخدام المواد النانومترية في المحافظة على الصحة العامة.