شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: الاستثمارات زادت 11 ضعفا وأنفقنا 515 مليار جنيه على المشروعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - 515 مليار جنيه أنفقتها الحكومة على قطاع الكهرباء منذ عام 2014 بهدف تطوير ورفع كفاءة وقدرة الشبكه القوميه للكهرباء، وذلك بهدف جذب الاستثمارات في مصر وعمل انتعاشة اقتصادية تعود بالنفع على المواطن.

وكشف الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزاره الكهرباء و الطاقة المتجددة ، أن حجم الاستثمارات فى قطاع الكهرباء سواء انتاج او نقل او توزيع منذ عام 2014 وحتى انتهاء خطة التطوير تمثل 11 ضعف الاستثمارات التى تمت على مدار الـ12 عاما السابقة.

إجمالى استثمارات قطاع الكهرباء ستبلغ 515 مليار جنيه

وأوضح حمزة ، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن إجمالى استثمارات قطاع الكهرباء ستبلغ 515 مليار جنيه مع انتهاء خطة التطوير، موضحا أن هذا المبلغ بدون تكلفة المحطة النووية بالضبعة.

وتابع حمزة ، أنه منذ نهاية عام 2014 حتى نهاية عام 2018 تم تطوير وإنشاء 26 محطة توليد كهرباء تضم 114 وحدة بإجمالى قدرات 26 ألف ميجا وات وهو ما يمثل 12 ضعف قدرة السد العالي ، لافتا إلى أن إجمالى استثمارات في إنتاج الكهرباء بلغت 287 مليار.

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وحول المشروعات المستقبلية الجارى تنفيذها ، قال حمزة إنه جارى إنشاء محطة توليد الحمراوين بقدرة 6 آلاف ميجا وات بتكلفة 4 مليار 400 مليون دولار ، بالإضافة إلى محطة عيون موسى بقدرة 2640 ميجا وات بنظام Boo.

إنشاء 29 محطة محولات جديد

وفى مجال النقل تم عمل محطات وخطوط جديدة منذ منتصف 2014 وحتى مارس 2019 بلغت 53 مليار جنيه ، وأوضح حمزة أنه تم إنشاء 29 محطة محولات جديد بقدرة 40 ألف 750 ميجا وات بتكلفة 20 مليار جنيه، موضحا أن إجمالى عدد محطات المحولات قبل عام 2014 كانت تبلغ 18 محطة فقط.

وأكد حمزة أنه من بين المشروعات المستقبلية للشركة المصرية لنقل الكهرباء إنشاء خطوط نقل "خط الساحل الشمالي-العوينات- الساحل الجنوبي الشرقى".

وأضاف حمزة أنه جارى الانتهاء من 6 مراكز التحكم القومى بتكلفة 5 مليارات 400 مليون جنيه ، لافتا إلى أن أعمال التطوير والتوسعات التى تمت فى شبكة توزيع الكهرباء بلغت تكلفتها حتى الآن 22 مليار 300 مليون.