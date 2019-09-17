شكرا لقرائتكم خبر عن رفع كفاءة منطقة صقر قريش وتطور الإنارة بشوارع شرق مدينة نصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد المهندس إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، يرافقه اللواء مجدى الوصيف رئيس حى شرق مدينة نصر، أعمال التطوير الجارية فى عدة شوارع بالحى طبقا لخطة التطوير لإعادة المظهر الحضارى الجارى تنفيذها. وتابع نائب محافظ القاهرة استكمال أعمال التطوير ورفع كفاءة منطقة صقر قريش بالحى العاشر حيث تم عمل إحلال و تجديد وصيانة لأعمدة الإنارة ودهانها و تركيب البلدورات للرصيف وزراعة الشتلات ووضع النجيلة . وقد وتم إصلاح كابلات وعمل نزلات للأعمدة حول مدرسة صدقى سليمان المنطقة العاشرة وتمت إنارة أعمدة الانارة ، كما تم إعادة الشيء لأصله بأرصفه زهراء مدينة نصر (تركيب انترلوك)، زراعة الأشجار والتطوير فى المنطقة خلف هيئة الاستثمار.

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