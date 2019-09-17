"خالد" يطلب فسخ عقد زواجه: "مراتي صحيت يوم الصباحية تقولي أنت مين؟"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور العمروسي:

أقام "خالد. ب" دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، يطلب فيها فسخ عقد زواجه، مبررًا: "زوجتي تعاني من مرض نفسي".

وبحسب أوراق القضة، تزوج "خالد" 30 سنة رجل أعمال: تزوجت منذ 3 أشهر من عبير، 25 سنة، طالبة جامعية، زواجًا دام ليوم واحد، واكتشفت أنها مريضة نفسية بعدما خدعتني وأسرتها وأخفوا حقيقة مرضها".

يتابع الزوج: "استيقظت يوم الصباحية على صريخ زوجتي وهي تقول أنت مين؟ فقولت لها أنا خالد زوجك، لكنها ظلت تصرخ وطلبت أسرتها كي يأتوا إليها، وعندما دخلوا قالت زوجتي لوالدتها إنتي مين؟ فقامت شقيقتها بإعطائها مهدئًا".

يضيف: "جلس والد زوجتي وتحدث معي عن حالة زوجتي، وأنها مريضة نفسيًا، وأن الطبيب أخبره أنها عندما تتزوج وتبدأ حياة جديدة ستتحسن حالتها، فسألت والد زوجتي.. كيف كانت عبير تتصرف بشكل طبيعي أثناء فترة الخطوبة؟ فصارحني أنهم كانوا يعطونها مهدئًا أثناء زيارتي".

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استكمل الزوج: "طلبت أسرة زوجتي الوقوف بجانب زوجتي حتى يتم شفاؤها واستكمال دراستها لأن الطلاق سيتسبب في سوء حالتها الصحية فوافقوا، وبقيت معنا شقيقتها كي تخدمنا، وبعد مغادرة أسرتها عادت إلى حالتها النفسية، وظلت تصرخ فتجمع الجيران وأصبح الأمر فضيحة بالنسبة لي".

أشار الزوج: "أصبحت لا أتحمل ذلك فأخذت زوجتي إلى أسرتها وقلت لهم لما يتم شفاها على خير تعود إلى منزلي، وفوجئت في اليوم التالي بأشقائها ليأخذوا محتويات القائمة، ورفضت لأنهم هم الذين قاموا بخداعي من البداية".

يختتم الزوج: "لهذا السبب لجأت إلى محكمة الأسرة ورفعت دعوى فسخ عقد زواج يحمل رقم 1406 لسنة 2019، وما زالت الدعوى منظورة لم يتم الفصل بها".

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