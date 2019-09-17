أخبار مصر | تعرف على تأخيرات القطارات بخطوط السكك الحديد

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن حجم التهديات ومعدل التأخيرات المتوقعة اليوم الثلاثاء على بعض خطوط الهيئة.

سبب تأخيرات القطارات:

وأوضحت الهيئة أن سبب هذه التأخيرات يعود إلى أعمال تجديدات وصيانة السكك وتحديث نظم الإشارات وأعمال التطوير.

معدلات التأخيرات:

وأضافت أن هذه التأخيرات تشمل الآتي:

أولًا: خط القاهرة الإسكندرية، والذي يصل متوسط تأخيرات القطارات به مدة 30 دقيقة

ثانيًا: خط القاهرة السد العالي، وينقسم متوسط تأخيرات القطارات به كالآتي:-

منطقة القاهرة أسيوط مدة 35 دقيقة، ومنطقة أسيوط أسوان مدة 35 دقيقة

ثالثًا: خط بنها بور سعيد، والذي سيبلغ متوسط تأخيرات القطارات به مدة 45 دقيقة

رابعًا: خط طنطا المنصورة دمياط، حيث يبلغ متوسط تأخيرات القطارات عليه مدة 25 دقيقة

وتعتذر الهيئة لجمهور المسافرين من الركاب نتيجة هذه التأخيرات بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين.

من جانبه أجرى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أمس اجتماعين مع شركتي سيمنس، وتاليس العالميتين، لمتابعة عدد من المشروعات المشتركة.

حيث شهد اللقاء مع وفد شركة سيمنس ما يلي:

Advertisements

- مشروع ازدواج خط المنصورة دمياط وكهربة إشارات خط طنطا المنصورة دمياط لزيادة عوامل أمان نقل الركاب والبضائع.

- مناقشة عدد من الفرص الاستثمارية في مجال السكك الحديدية مثل مشروع خط سكة حديد الغردقة سفاجاقنا الأقصر للركاب والبضائع.

- متابعة معدلات تنفيذ مشروع تحديث نظم الإشارات على خط السكك الحديدية (بنها الزقازيق الإسماعيلية بورسعيد)، ووصلة الزقازيق أبوكبير بطول 214كيلومترا والذي تنفذه الشركة.

- التأكيد على أهمية هذا المشروع الذي يهدف الى تحديث نظم الإشارات واستبدال نظام الارتباط الميكانيكي الحالي بنظام إليكتروني حديث (EIS )، بما يساهم بأن تكون مسير القطارات على هذا الخط بعد الانتهاء من المشروع بمعدلات أمان عالية.