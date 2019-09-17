مصر | "دخل البلد بطريقة غير شرعية".. تفاصيل القبض على "سوري" في القاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "دخل البلد بطريقة غير شرعية".. تفاصيل القبض على "سوري" في القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تحقيقات رجال الإدارة العامة لمباحث القاهرة، أن الشخص الذي يحمل الجنسية السورية الذي تم ضبطه أمس الإثنين، حال تعاطيه الحشيش المخدر، بمحيط فندق شهير بشمال المحافظة، لا يوجد بجواز سفره أي تأشيرة دخول أو خروج من وإلى البلاد.

وكانت نجحت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن القاهرة في إلقاء القبض على سوري الجنسية، حال تعاطيه الحشيش المخدر، داخل سيارة ملاكي رخصة تسييرها منتهية منذ عامين، بمحيط أحد الفنادق الشهيرة، بشمال محافظة القاهرة، كما عثر بحوزته مادة تشبه الحشيش المخدر، وتمكنت القوات من إقتياده إلى ديوان القسم، وأخطر اللواء محمد منصور مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا مفاده أنه أثناء تواجد الرائد وائل فرغل الضابط بقطاع أمن القاهرة، والقوة المرافقة بالخدمة المعينة له، بمحيط أحد الفنادق الشهيرة، بشمال المحافظة، تلاحظ له وجود سيارة ملاكي بيضاء اللون داخل الحرم الأمن بالضلع الجانبي الخلفي، وبالاقتراب نحوها تلاحظ له انبعاث رائحة إحتراق جوهر الحشيش المخدر، وبالوقوف أمام قائد السيارة إرتبك عند مشاهدته القوة الأمنية، وأصبح في حالة عدم اتزان، وبسؤاله عن التراخيص أجاب سلبا بوجود التراخيص وأن السيارة قيادته مملوكة لزوجته، "نجلاء.ي.س"، مصرية الجنسية.

وقدم جواز السفر الخاص به، وتبين أنه يدعي "حسن.م.ص"، سوري الجنسية، وتم التحفظ عليه، وبتفتيشه قبل إقتياده إلى ديوان القسم، عثر بحوزته على علبة سجائر زرقاء اللون بداخلها قطعة بنية اللون داكنة اللون، بطول إصبع السبابة، يشتبه أن تكون جوهر الحشيش المخدر، وطولها 4 سم تقريبا، ولم يعثر بحوزته على أي ممنوعات أخرى.

وبتفتيش السيارة قيادته عثر على رخصة تسيير السيارة منتهية منذ عام 2017، وبقايا سيجارة ملفوفة يدويا، يشتبه أن تكون لجوهر الحشيش المخدر، وبإستكمال الفحص وتفتيش السيارة لم يعثر على أي ممنوعات أخرى، وتم التحفظ على المضبوطات والسيارة، واقتياده إلى ديوان القسم، لاتخاذ الإجراءات القانونية، وبمناقشته عما عثر بحوزته وبداخل السيارة قيادته، أقر خلال التحقيقات التي أجريت معه بحيازته للمادة المخدرة المضبوطة بحوزته بقصد التعاطي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء محمد منصور مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة لتتولي النيابة العامة التحقيقات.