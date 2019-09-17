شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة الثلاثاء.. الأخبار المتوقعة 17 سبتمبر 2019 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
يتوجه أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إلى الخرطوم للقاء عدد من القيادات السودانية في سياق الدعم الذي تقدمه الجامعة للسودان.
تستكمل محكمة جنايات القاهرة محاكمة 46 متهمًا في القضية التي اشتهرت إعلاميًا بـ«أحداث عنف مسجد الفتح»، وذلك بمعهد أمناء الشرطة بطرة.
تنظم مكتبة مصر الجديدة للطفل بالتعاون مع وزارة الثقافة ورشة عمل «الطرق على النحاس» والتى تستهدف الأطفال من عمر 6 إلى 12 عاما، بمشاركة 20 طفلا وطفلة.
تحيي منظمة الصحة العالمية اليوم العالمي الأول لسلامة المرضى 2019 تحت شعار «لا ينبغي أن يتضرر أحد في مجال الرعاية الصحية».
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