شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. 5 معلومات عن ارتفاع صادرات مصر فى النصف الأول من العام الحالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع صادرات مصر خلال النصف الأول من العام الحالى إلى 15.2 مليار دولار، ونرصد فيما يلى 5 معلومات هامة عن صادرات مصر فى النصف الأول من العام الحالى: ارتفاع صادرات مصر خلال النصف الأول من العام الحالى إلى 15.2 مليار دولار. صادرات الوقود من أهم السلع المصرية التى ارتفع حجم تصديرها حيث بلغت قيمة صادراته 3.4 مليار دولار. بلغت قيمة صادرات الملابس والأحذية والخضر والفاكهة والسجاد 7 مليارات دولار . حجم الواردات المصرية خلال النصف الأول من العام الجارى بلغ 38.9 مليار دولار. بلغ قيمة واردات السلع الاستهلاكية كاللحوم والأسماك والألبان ومستحضرات التنظيف 7.3 مليار دولار.

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