إغلاق مدخل مدينة الشروق على طريق "القاهرة - السويس" لأعمال التطوير

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):
قال المهندس عبدالرؤوف الغيطي رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، اليوم الثلاثاء، إنه سيتم إغلاق مدخل المدينة رقم (2) الواقع على طريق "القاهرة - السويس" الصحراوي، نظرًا لحاجة العمل بالطريق الداعم وتعارض (الدخول والخروج) مع المدخل المذكور، وفي ضوء أعمال التطوير الجارية على طريق السويس.
وأضاف رئيس الجهاز أنه تم التنسيق لتحديد موعد الإغلاق وتم الاتفاق وتحديد، اليوم الثلاثاء، لإغلاق المدخل (دخول/خروج) وإعادة فتحه عقب الانتهاء من الأعمال.
وأوضح الغيطي أن سكان ورواد المدينة القادمين من اتجاه القاهرة يمكنهم الدخول من مدخل رقم (1) وعلى القادمين من اتجاه السويس الدخول من مدخل (3).
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