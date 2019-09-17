اليوم.. محافظ القاهرة يوقع بروتوكول تعاون مع بنك التنمية الصناعية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

يوقع خالد عبدالعال محافظ القاهرة، اليوم الثلاثاء، بروتوكول تعاون مع بنك التنمية الصناعية؛ لتمويل مستحقات تقنين الأوضاع وتوصيل المرافق للعقارات التي تم تقنين أوضاعها.

ويتم توقيع البروتوكول في قاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة، بحضور ماجد فهمي رئيس مجلس إدارة البنك.

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