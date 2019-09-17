اليوم.. أبو الغيط يزور الخرطوم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):
يتوجّه الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إلى العاصمة السودانية الخرطوم، للقاء عدد من القيادات السودانية.
وأكدت الجامعة أن الزيارة تأتي في إطار دعمها لجمهورية السودان، خاصة خلال المرحلة الانتقالية في أعقاب التوقيع على وثائق المرحلة الانتقالية بين المجلس العسكري الانتقالي، وقوى إعلان الحرية والتغيير.
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