أخبار مصر | مصر توقع على وثيقة تعزيز دور المرأة لفض ومنع النزاعات في منطقة العربية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصر توقع على وثيقة تعزيز دور المرأة لفض ومنع النزاعات في منطقة العربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقعت السفيرة سها جندي، مدير إدارة التعاون الدولي للتنمية بوزارة الخارجية، ممثلةً للحكومة المصرية، على الوثيقة التنفيذية لمشروع مركز القاهرة لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، والتي تهدف إلى تدشين برنامج "تعزيز دور المرأة لفض ومنع وقوع النزاعات في المنطقة العربية"، الممول من الحكومة السويدية بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة UNDP.

وشارك في التوقيع كأطراف على نفس الوثيقة كل من الوزير مفوض أشرف سويلم، مدير مركز القاهرة لتسوية وحفظ وبناء السلام، والسيدة راندا أبو الحسن المدير المقيم البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في مصر، وذلك بحضور السفير يان تيسليف، سفير دولة السويد في القاهرة.

يذكر أن هدف البرنامج هو دعم قدرات المرأة بالمنطقة العربية في جهود الوساطة والحد من وقوع النزاعات المسلحة، وكذا تعزيز قدراتها للوقاية من التطرف والتشدد المؤدي إلى الإرهاب، حيث يتضمن المشروع تنفيذ عدد من الدورات التدريبية وورش العمل للكوادر النسائية العربية وتبادل الخبرات في تلك المجالات.

وكما يُعد البرنامج من ضمن أولويات تنفيذ أجندة المرأة والسلام والأمن في المنطقة العربية، حيث يساهم مركز القاهرة من خلال هذا البرنامج في دعم قدرات دول المنطقة للوفاء بالتزاماتها الدولية فيما يتعلق بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1325، وكذلك تكليلاً لاهتمام الحكومة المصرية بدور المرأة في المنطقة العربية، وبحث كافة سبل دعم قدراتها كفاعل وقائد في مجتمعاتها.