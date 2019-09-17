مواعيد الكشف الطبى وتحليل المخدرات للطلبة المقبولين بمدن "عين شمس"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل المدن الجامعية بجامعة عين شمس، اليوم الثلاثاء، استقبال الطلاب المقبولين بالمرحلة الأولى للالتحاق بالمدن الجامعية للعام الجامعى الجديد ، وذلك لإجراء الكشف الطبى وتحليل المخدرات . وينشر " الخليج 365" مواعيد الكشف الطبى للمقبولين مبدئيا بالمرحلة الأولى للالتحاق بالمدن الجامعية بجامعة عين شمس طلبة وطالبات كما يلى: أولا: مواعيد الكشف الطبى للطالبات: - 17 سبتمبر

طالبات الفرقة الثانية علمى ونظرى - 18 سبتمبر

طالبات الفرق الأولى عملى ونظرى - 19 سبتمبر

للطالبات المستجدات والمتخلفين عن الأيام السابقة Advertisements ثانيا : مواعيد الكشف الطبى على الطلبة "بنين" - 22 سبتمبر

طلبة الفرقة الخامسة طب حديث وجميع السنوات النهائية - 23 سبتمبر

طلبة الفرقة الثالثة علمى ونظرى - 24 سبتمبر

طلبة الفرقة الثانية علمى ونظرى - 25 سبتمبر

طلبة الفرقة الأولى عملى ونظرى - 26 سبتمبر

الطلبة المستجدين والمتخلفين عن الأيام السابقة

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