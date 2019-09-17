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غلق مدخل مدينة الشروق بطريق "القاهرة - السويس" الصحراوى لأعمال التطوير

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس عبدالرؤوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، أنه سيتم غلق مدخل المدينة رقم (2) الواقع على طريق (القاهرة /السويس) الصحراوى، وذلك نظراً لحاجة العمل بالطريق الداعم وتعارض (الدخول والخروج) مع المدخل المذكور، وفى ضوء أعمال التطوير الجارية بطريق السويس.

 

وأضاف رئيس الجهاز أنه تم التنسيق لتحديد موعد الغلق وتم الإتفاق وتحديد، اليوم الثلاثاء، لغلق المدخل (دخول/خروج) وإعادة فتحه عقب الإنتهاء من الأعمال.

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وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطى أن سكان ورواد المدينة القادمين من اتجاه القاهرة يمكنهم الدخول من مدخل رقم (1) وعلى القادمين من اتجاه السويس الدخول من مدخل (3).

 

وأهاب رئيس الجهاز بمستخدمى الطريق توخى الحذر وتهدئة السرعة حرصا على سلامتهم في ظل الأعمال الجارية.

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