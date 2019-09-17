شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج فحص مصنعي الكيماويات والملابس في الفيوم: مبيدات حشرية وراء الاحتناقات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت قوات الحماية المدنية بفحص مصنعين للكيماويات والملابس في الفيوم، على خلفية الإبلاغ بوجود حالات اختناق بين بعض العاملين بالمصنعين، مشيرة إلى أنه تبين عدم حدوث تسرب للغاز، وأن حالات الاختناق المبلغ عنها كانت نتيجة رش مبيدات حشرية.

كان قسم شرطة طامية بمديرية أمن الفيوم تلقى بلاغا، الاثنين، بوجود حالات اختناق بين بعض العاملين بمصنعين للكيماويات والملابس الجاهزة بالمنطقة الأولى بكوم أوشيم دائرة المركز.

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انتقلت قوات الحماية المدنية إلى محل البلاغ، وتبين نقل عدد من العاملين للمستشفى، وتم إجراء الإسعافات اللازمة لهم وخروجهم بحالة جيدة.

وباستكمال الفحص، بالتنسيق مع جهاز حماية البيئة، تبين عدم حدوث تسرب غاز، وأن حالات الاختناق ناتجة عن رش مبيدات حشرية داخل مصنع الملابس الجاهزة.

وبسؤال بعض مسئولي المصنعين أيدوا ما سبق، وتعهدا باتخاذ إجراءات الأمن والسلامة لكل مصنع منهما ومراعاة ذلك مستقبلاً، فيما اتخذت الأجهزة الأمنية كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.