شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسكندرية يبحث سبل دعم التعاون مع السفير البرازيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بحث الدكتور عبدالعزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، مع سفير البرازيل لدى القاهرة، هوي أمار، سبل دعم العلاقات بين الإسكندرية وإحدى المدن البرازيلية، وفرص تبادل الخبرات وتدعيم أواصر الصداقة، وزيادة الاستثمارات بين الجانبين.

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أكد «قنصوة» أن المحافظة ترحب بإقامة علاقات تعاون في المجالات الصناعية وغيرها من المجالات وزيادة فرص الاستثمار، خاصة أنها عاصمة مصر الثانية وتعد واحدة من أهم محافظات الجمهورية في مجال السياحة والاستثمار والصناعة، وبها أكبر ميناء بمصر والتي بدورها تسهل عملية تبادل التجارة بين الدول، كما تتمتع بوجود العديد من المناطق الصناعية بها بمختلف الصناعات وتمتلك فرص استثمارية كثيرة.

أوضح «قنصوة» أن الإسكندرية تملك العديد من المناطق التاريخية والأثرية، مثل مكتبة الإسكندرية والميناء الشرقي وبقايا الفنار القديم، ومشروع إنشاء متحف للآثار الغارقة، لافتًا إلى أنه من الممكن تبادل لقاءات بين رجال الأعمال بالإسكندرية والبرازيل، وكذلك تبادل لقاءات بين الغرفتين التجاريتين المصرية والبرازيلية لتوقيع اتفاقيات تعاون مع إحدى المدن البرازيلية، في إحدى المجالات المشتركة بين الجانبين.

من جهته، أعرب السفير عن سعادته بتواجده في الإسكندرية خاصة مع زيارة السفينة البرازيلية «نافيو ايسكولا برازيل»، لعروس البحر المتوسط لأول مرة منذ عدة سنوات، مؤكدًا ضرورة زيادة سبل التعاون بين الجانبين، ومقترحًا إبرام اتفاقيات تعاون بين الإسكندرية وسانتوس أكبر المدن البرازيلية.