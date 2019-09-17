"الزراعة" تحدد 9 توصيات حول طرق التسميد والرى لمحصول التين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ضمن برنامجها ( التوصيات الفنية الشهرية )، من خلال حزمة إرشادية وعدة توصيات فنية حول طرق التسميد والرى لزيادة الإنتاج من محصول زراعات التين خلال شهر سبتمبر الجارى. -المحافظة على انتظام الرى خلال الموسم. - التخلص من الحشائش الموجودة فى المزرعة. - فحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة لأنها هى التى تحمل المحصول فى العام القادم. -الاهتمام بنظافة النقاطات والفلاتر ونهايات الخطوط. Advertisements - الانتهاء من جمع الثمار فى الأصناف المتأخرة والتخلص من الثمار المصابة بالحرق أو بالردم. -تسمد أشجار التين البرشومى التى تروى بالتنقيط. -الرية الأولى: 3 كجم سلفات بوتاسيوم. -الرية الثانية: 3 كجم نترات نشادر. -الرية الثالثة: 2 لتر حامض الهيوميك.

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