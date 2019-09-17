شكرا لقرائتكم خبر عن للطالب المستجد بجامعة الأزهر.. تعرف على الأوراق المطلوبة للتقديم للكلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت جامعة الأزهر الأوراق المطلوبة من طلاب الثانوية الأزهرية الذين تلقوا بطاقات الترشيح للالتحاق بكليات الجامعة للعام الدراسى 2019-2020، والتى بدأت الأحد، وعلى جميع الطلاب الذهاب إلى الكليات التى رشحوا إليها ومعهم المستندات التالية:

1- أصل شهادة الثانوية الأزهرية وصورتين لها ويمكن الحصول من خلال المناطق الأزهرية على مستوى الجمهورية.

2- أصل شهادة الميلاد كمبيوتر وصورتين لها ويمكن استخراجها من أى سجل مدنى أو مكتب بريد.

Advertisements 3- بطاقة الترشيح مطبوعة من موقع التنسيق وصورتين لها والطالب عليه أن يتوجه فى موعد أقصاه 15 يومًا من معرفة ترشيحه. 3- بطاقة الترشيح مطبوعة من موقع التنسيق وصورتين لها والطالب عليه أن يتوجه فى موعد أقصاه 15 يومًا من معرفة ترشيحه.

4- صورتين للبطاقة الشخصية إذا مر 15 يوما ولم يتقدم الطالب بالمستندات يعتبر متنازل عن الالتحاق بالجامعة.

5- صور شخصية 4×6.

6- استمارة 2 جند و6 جند للذكور من أقرب قسم شرطة أو مديرية أمن.

7- توضع الأوراق فى دوسيه أو ملف وتسلم لشئون الطلاب بالكلية.