للطالب المستجد بجامعة الأزهر.. تعرف على الأوراق المطلوبة للتقديم للكلية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت جامعة الأزهر الأوراق المطلوبة من طلاب الثانوية الأزهرية الذين تلقوا بطاقات الترشيح للالتحاق بكليات الجامعة للعام الدراسى 2019-2020، والتى بدأت الأحد، وعلى جميع الطلاب الذهاب إلى الكليات التى رشحوا إليها ومعهم المستندات التالية:
1- أصل شهادة الثانوية الأزهرية وصورتين لها ويمكن الحصول من خلال المناطق الأزهرية على مستوى الجمهورية.
2- أصل شهادة الميلاد كمبيوتر وصورتين لها ويمكن استخراجها من أى سجل مدنى أو مكتب بريد.
4- صورتين للبطاقة الشخصية إذا مر 15 يوما ولم يتقدم الطالب بالمستندات يعتبر متنازل عن الالتحاق بالجامعة.
5- صور شخصية 4×6.
6- استمارة 2 جند و6 جند للذكور من أقرب قسم شرطة أو مديرية أمن.
7- توضع الأوراق فى دوسيه أو ملف وتسلم لشئون الطلاب بالكلية.
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