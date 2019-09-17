التعليم: قبول 200 طالب فقط بمدرسة التكنولوجيا للحلى والمجوهرات بالعبور

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفتى، إنه سيتم اختيار 200 طالب فقط للالتحاق بالمدرسة التكنولوجية لصناعة الحلى والمجوهرات بالعبور العام الدراسى الجديد 2019 - 2020.
وأضاف نائب وزير التربية والتعليم فى تصريح خاص، أن الأولوية لمن يجتاز الامتحان فى اللغة العربية واللغة الإنجليزية، الذى سيعقد للطلاب المتقدمين للمدرسة، مؤكدًا أن الأعلى فى الدرجات سيتم اختياره.
وكان الدكتور محمد مجاهد أعلن تقدم 650 طالبًا من الحاصلين على الشهادة الاعدادية للالتحاق بالمدسة حتى أمس الإثنين منذ فتح باب التقدم.
وأوضح مجاهد، أن مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية (حلي والمجوهرات) تهدف إلى إعداد أفضل خريجين مؤهلين للعمل بالسوق المحلى والدولي بمجال تكنولوجيا صناعة الحلي والمجوهرات، وذلك من خلال توفير العديد من المميزات لهم مثل البيئة التعليمية الممتازة علي المستوي الدولي كما أن مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية (ثلاث سنوات) هي نتاج تعاون مشترك بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وإحدى الشركات الخاصة والرائدة فى مجال صناعة الذهب والماس ومختلف أنواع المجوهرات على مستوى مصر، وستكون تلك المدرسة بمثابة منارة تفتح أبوابها للطلاب خريجي الصف الثالث الإعدادي للالتحاق بها.
وأكمل مجاهد أن، المنهج الدراسي المطبق بمدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية يتكون من ثلاثة محاور دراسية أساسية وهى: العلوم الأساسية والثقافية، والعلوم الفنية في مجال التخصص، والتدريب العملي بشركات ومصانع إيجيبت جولد.
وأكد مجاهد أن المدرسة ستفتح أبوابها لجميع أفراد المجتمع أيضًا، عن طريق توفير دورات تدريبية متخصصة في صناعة جميع أنواع الحلي والمجوهرات بعد شهرين من افتتاحها.
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