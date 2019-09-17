شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: قبول 200 طالب فقط بمدرسة التكنولوجيا للحلى والمجوهرات بالعبور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفتى، إنه سيتم اختيار 200 طالب فقط للالتحاق بالمدرسة التكنولوجية لصناعة الحلى والمجوهرات بالعبور العام الدراسى الجديد 2019 - 2020.

وأضاف نائب وزير التربية والتعليم فى تصريح خاص، أن الأولوية لمن يجتاز الامتحان فى اللغة العربية واللغة الإنجليزية، الذى سيعقد للطلاب المتقدمين للمدرسة، مؤكدًا أن الأعلى فى الدرجات سيتم اختياره.

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وكان الدكتور محمد مجاهد أعلن تقدم 650 طالبًا من الحاصلين على الشهادة الاعدادية للالتحاق بالمدسة حتى أمس الإثنين منذ فتح باب التقدم.