مصر | رجال "الحماية المدنية" يسيطرون على حريق شب بسيارة ملاكي في السلام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رجال "الحماية المدنية" يسيطرون على حريق شب بسيارة ملاكي في السلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وتعود البداية عندما تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا يفيد بنشوب حريق في إحدى السيارات في السلام وتم الدفع بسيارتي إطفاء، وتم عملية إخماد الحريق دون وقوع إصابات.
وبعد تعدد الحوادث مؤخرا الخاصة باشتعال السيارات بسبب ارتفاع درجات الحرارة، نقدم لكم بعض التحذيرات والتنبيهات للحفاظ على سيارتك من الاشتعال بالخطوات الآتية:
1.يجب إخلاء سيارتك من المشروبات الغازية والعطورات وبطاريات الأجهزة بشكل عام.
2.وعدم ملئ خزان وقود السيارة بالكامل
3.واحذر تعبئة إطارات السيارة أكثر من اللازم وخصوصا في السفر.
4.وتجنب وقوف سيارتك بمكان مشمس.
5.وتجنب السفر بالسيارة في الفترة الصباحية
6.يجب إخلاء سيارتك من المواد الغازية و(الولاعات).
7.ويجب فتح نوافذ سيارتك بشكل بسيط.
8.احذر تعبئة وقود سيارتك في الفترة الصباحية.
وتتعدد المهام التي تنفذها إدارات الحماية المدنية، وأهمها إنقاذ أرواح المواطنين من الحرائق ومواجهة أخطار المفرقعات، ومن هذه المهام ما يلي:
1- حماية الثروات، وتمثل أسس النشاط والتقدم الاقتصادى، ويتم مكافحة الحرائق التى تندلع بها.
2- حماية البيئة المحيطة من أخطار المواد الكيماوية وتصاعد الأبخرة والغازات والتلوث بكافة صوره.
3- خدمة الإنقاذ النهرى تختص بحوادث غرق الأفراد والمعدات فى نهر النيل، مثل الترع والمصارف والآبار ومياه النيل والبحيرات.
4- حماية الأفراد، وهو أقدس وأعز ثروة للدولة، من كافة الأخطار التى تواجهه من الحرائق أو الغرق.
5- خدمة المفرقعات، ليتم التعامل مع الأجسام الغريبة بموقع البلاغات للكشف عنها لمعرفة مدى سلبية وإيجابية البلاغات.
6- حماية الأنشطة بالمرافق العامة والخاصة، ليتم استمرارها وعدم تعطيها وحمايتها من أخطار النيران.
7- خدمة الإطفاء ويتم من خلالها مقاومة الحرائق وتقليل الخسائر فى الممتلكات والأرواح.
8- خدمة الإنقاذ البرى تختص بحوادث الانهيارات للمبانى والمناجم وتصادمات السيارات فى الطرق السريعة داخل المدن.