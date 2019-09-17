مصر | رجال "الحماية المدنية" يسيطرون على حريق شب بسيارة ملاكي في السلام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رجال "الحماية المدنية" يسيطرون على حريق شب بسيارة ملاكي في السلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، من إخماد حريق داخل سيارة ملاكي في السلام، حيث انتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالسيارة بدون وقوع إصابات.

وتعود البداية عندما تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا يفيد بنشوب حريق في إحدى السيارات في السلام وتم الدفع بسيارتي إطفاء، وتم عملية إخماد الحريق دون وقوع إصابات.

وبعد تعدد الحوادث مؤخرا الخاصة باشتعال السيارات بسبب ارتفاع درجات الحرارة، نقدم لكم بعض التحذيرات والتنبيهات للحفاظ على سيارتك من الاشتعال بالخطوات الآتية:

1.يجب إخلاء سيارتك من المشروبات الغازية والعطورات وبطاريات الأجهزة بشكل عام.

2.وعدم ملئ خزان وقود السيارة بالكامل

3.واحذر تعبئة إطارات السيارة أكثر من اللازم وخصوصا في السفر.

4.وتجنب وقوف سيارتك بمكان مشمس.

5.وتجنب السفر بالسيارة في الفترة الصباحية

6.يجب إخلاء سيارتك من المواد الغازية و(الولاعات).

7.ويجب فتح نوافذ سيارتك بشكل بسيط.

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8.احذر تعبئة وقود سيارتك في الفترة الصباحية.

