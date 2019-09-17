5 معلومات عن عصابة "ماسح الأحذية" لتجارة الأعضاء البشرية بوسط البلد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على ماسح أحذية يستقطب المواطنين بمنطقة وسط البلد لبيع أعضائهم البشرية مقابل المال. ”الخليج 365” يكشف فى النقاط التالية أبرز المعلومات عن عصابة تجارة الأعضاء. 1- المتهم يعترف المتهم: "كنت أعمل فى التسول بمنطقة وسط البلد ووافقت على العمل مع عصابة للاتجار بالأعضاء البشرية". 2- التحقيقات تكشف استغلال المتهم لحاجة العمال والبائعين للمال لبيع أعضائهم. Advertisements 3- المتهم يجبر ضحاياه على توقيع إيصالات أمانة لعد فضحه بعد إجراء العمليات المشبوهة. 4- العمليات تجرى داخل شقة بمنطقة النهضة فى السلام. 5- قوات الأمن تضبط المتهم وأعضاء العصابة قبل إجراء عملية جديدة. كانت قوات الأمن ألقت القبض على المتهم الأول "ماسح الأحذية" (مقيم بدائرة قسم شرطة الأزبكية بالقاهرة ، سبق اتهامه والحكم عليه فى 5 قضايا "سرقة وسائل نقل – خيانة أمانة – تسول" أخرهم قضية "تسول"، واعترف بصحة قيامه بالوساطة فى بيع الأعضاء البشرية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وبالعرض على النيابة قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

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