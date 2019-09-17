شكرا لقرائتكم خبر عن كلية اللاهوت الإنجيلية تبدأ العام الدراسى الجديد الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستأنف كلية اللاهوت الإنجيلية فى العباسية الدراسة صباح الأحد الـ22 من سبتمبر الجاري، وتستكمل برنامج دبلوم التراث العربى المسيحى للعام الرابع بعد أن أثار كثيرا من الجدل فى الوقت الذى أشاد فيه الخريجون بمستوى الدراسة بالبرنامج. يدرس الطالب بكلية اللاهوت الإنجيلية تاريخ الكنائس المصلحة والفلسفة والمنطق وعلوم اللاهوت والتراث العربى وعلوم الكتاب المقدس، بالإضافة إلى اللغات العربية والانجليزية ولغات الكتاب المقدس العبرية القديمة واليونانية. كانت كلية القديس لاون الكاثوليكية بالمعادي قد بدأت الدراسة الأحد، بصلوات القداس الإلهي التي ترأسها البطريرك الانبا إبراهيم إسحق بطريرك الكاثوليك.

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