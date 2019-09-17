شكرا لقرائتكم خبر عن «البحوث الفلكية»: هزة أرضية بقوة 3.7 ريختر تضرب العريش والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل في الساعة العاشرة و35 دقيقة، مساء الاثنين، هزة أرضية على بعد 140 كم جنوب شرقي مدينة العريش في شمال سيناء.
وذكر بيان للمعهد القومي لبحوث الفلكية، مساء الاثنين، أن الهزة الأرضية بلغت قوتها 3.7 على مقياس ريختر، على خط الطول 34.34 شرق، وخط العرض 29.96 شمال.
كانت هذه تفاصيل خبر «البحوث الفلكية»: هزة أرضية بقوة 3.7 ريختر تضرب العريش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.