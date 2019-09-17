شكرا لقرائتكم خبر عن «البحوث الفلكية»: هزة أرضية بقوة 3.7 ريختر تضرب العريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل في الساعة العاشرة و35 دقيقة، مساء الاثنين، هزة أرضية على بعد 140 كم جنوب شرقي مدينة العريش في شمال سيناء.

وذكر بيان للمعهد القومي لبحوث الفلكية، مساء الاثنين، أن الهزة الأرضية بلغت قوتها 3.7 على مقياس ريختر، على خط الطول 34.34 شرق، وخط العرض 29.96 شمال.