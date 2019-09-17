شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: استثمارات القطاع منذ 2014 وحتى 2026 تصل إلى تريليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن ما تم انفاقه على استثمارات قطاع الكهرباء منذ عام 2014 وحتى نهاية خطة القطاع لتطوير شبكات النقل والتوزيع نهاية العام المقبل، ومع تشغيل أول مفاعل نووى بالضبعة ستصل إلى تريليون جنيه.
وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن استثمارات الكهرباء فى مجال الإنتاج والنقل والتوزيع بلغت 515 مليار جنيه، موضحًا أنه بعد إضافة تكلفة المحطة النووية بالضبعة بقدرة 4800 ميجاوات ستصل استثمارات قطاع الكهرباء إلى تريليون جنيه.
وأشار المصدر إلى أن أهداف هذه الاستثمارات لا تقتصر فقط على احتياجات المواطنين للإنارة، وإنما بهدف جذب الاستثمارات والتنمية الاقتصادية وتأمين التغذيه الكهربائية للأجيال القادمة حتى 2050.
كانت هذه تفاصيل خبر الكهرباء: استثمارات القطاع منذ 2014 وحتى 2026 تصل إلى تريليون جنيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.