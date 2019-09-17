شكرا لقرائتكم خبر عن والدة محمد على فى رسالة صوتيه له: "أنت هربان لأن مالكش قيمة هنا" (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرض عمرو أديب، خلال برنامجه "الحكاية"، رسالة صوتية لوالدة المقاول محمد على، تهاجمه وتطالبه بإعادة حقوقها وحقوق شقيقه "إبراهيم".

وقالت والدة المقاول محمد على فى الرسالة الصوتية: "يارب تكون مبسوط، كدا فى برشلونة بتاعتك دى.. طيب ياعم قبل ما تركب الطيارة وتروح وتأكل وتشرب أعرف إن دعوة من أمك تطيرك.. خليك فاكر إن اى حاجة بتحصلك منى أنا ومن دعوتى عليك".

Advertisements

وواصلت: "كفاية إنك سبت البلد ومشيت وهربت.. أنت هربان، لأنك حسيت وعرفت إنك مالكش قيمة هنا وسط الناس من اللى بتعمله، ابعت لأولاد إبراهيم حقهم، وأبعت لأمك حقها عشان ربنا يمكن يغفر لك.. يابنى أعرف إن فيه ربنا اللى يحاسب.. الله يخرب بيتك عندك عيال".