شكرا لقرائتكم خبر عن "جيل بكرا يكبر بصحة" تكشف الساعات المناسبة لتعرض الأطفال لأشعة الشمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت حملة "جيل بكرا يكبر بصحة" أنه يجب أن تحرص الأم على تعريض الطفل إلى أشعة الشمس لكونها تمده بفيتامين ( د ) والذى يساعد الجسم على امتصاص الكالسيوم اللازم لتقوية العظام والأسنان.

وقالت الحملة إن التعرض لاشعة الشمس يحسن الحالة المزاجية ويحمى من الأمراض، مؤكدة أن الوقت المناسب للتعرض للشمس يكون ما بين 8 إلى 10 صباحا وما بين 5 إلى 7 مساء.

وأضافت حملة جيل بكرا يكبر بصخة أن الدولة تولى اهتماما كبيرا بصحة الأطفال، مؤكدة أن هناك حملات توعية كبيرة تجوب المدارس لتوعية بنظام الحياة الجديد والتغذية السليمة.