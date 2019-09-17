برلماني: محاولات "الإرهابية" لزعزعة ثقة المصريين في القيادة مصيرها الفشل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

قال النائب محمد الكومي، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن الشعب المصري كله أصبح على وعي وإدراك كاملين بجميع التحديات والمخاطر والمؤامرات التي تواجه مصر داخليًا وخارجيًا، وأنه يقف صفًا واحدًا خلف القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكداً أن محاولات نشر الشائعات لزعزعة ثقه المواطنين في القيادة السياسية ورجال القوات المسلحة مصيرها الفشل الذريع.

وأضاف "الكومي"، في بيان، أن جماعة الإخوان الإرهابية دأبت على إطلاق الشائعات والأكاذيب خلال الفترة الماضية، بل وزادت بالتزامن مع تحقيق الإنجازات والمشروعات القومية الكبرى في جميع أنحاء البلاد، لافتاً إلى أن العلاقة بين الرئيس السيسي والشعب، لا ينال منها أصحاب الأجندات أو مروجي الشائعات، ولذا حرص الرئيس الرد على كل ما تم تداوله عبر السوشيال ميديا من أكاذيب.

وأشار نائب"مستقبل وطن"، إلى أن محاولات تغييب الوعي للمواطنين من خلال وسائل التواصل أحد طرق التشكيك وهدم الإرادة لدى الشعب ما يستوجب الحيطة والحذّر وعدم الانسياق وراء أكاذيب تهدف هدم الوطن.

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