​غدًا.. محافظ القاهرة يوقع بروتوكول تعاون مع بنك التنمية الصناعية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ: يوقع خالد عبد العال محافظ القاهرة، غدًا الثلاثاء، بروتوكول تعاون مع بنك التنمية الصناعية؛ لتمويل مستحقات تقنين الأوضاع وتوصيل المرافق للعقارات التي تم تقنين أوضاعها. ويتم توقيع البروتوكول بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة بحضور ماجد فهمي رئيس مجلس إدارة البنك.

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