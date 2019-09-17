"الضفادع البشرية" تواصل أعمال البحث عن "غريق المريوطية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

قال مصدر أمني مسؤول بمديرية أمن الجيزة، إن قوات الإنقاذ النهري ستواصل أعمال البحث عن جثمان غريق في ترعة المريوطية خلال الساعات الأولى للصباح.

أضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن رجال الضفادع البشرية أجروا عملية تمشيط واسعة أمس الاثنين، لانتشال جثة المتوفى ويدعى "وليد سطوحي"، سائق، في مكان الواقعة.

وترجع تفاصيل الواقعة إلى تلقي مشرف غرفة عمليات الحماية المدنية، إشارة من شرطة النجدة بوجود غريق في ترعة المريوطية بمنطقة فيصل.

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ودفع اللواء هاني سعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بفريق إنقاذ نهري "ضفادع بشرية" لانتشال الجثمان.

التحريات الأولية أشارت إلى أنه في أثناء تواجد المتوفى على حافة الترعة، اختل توازنه، وسقط في مياه الترعة، ليلقى حتفه في الحال.

شهود عيان أفادوا بأن والدة المتوفى حضرت وألقت نفسها في الترعة، عقب فشل العثور على ابنها، ونجح رجال الضفادع في إنقاذها.​