التحقيقات في واقعة اختناق عمال مصنعين بالفيوم: المبيدات وراء الإصابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

تلقى قسم شرطة طامية بمديرية أمن الفيوم، بلاغًا بوجود حالات اختناق بين العاملين بمصنعين للكيماويات والملابس الجاهزة بالمنطقة الأولى بكوم أوشيم دائرة المركز.

وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى محل البلاغ، وتبين نقل عدد من العاملين للمستشفى وتم إجراء الإسعافات اللازمة لهم وخروجهم بحالة جيدة.

وكشفت تحقيقات الأجهزة الأمنية، أن سبب إصابة العشرات من العاملين بمصنعي الكيماويات والملابس الجاهزة بالفيوم، بحالات اختناق، ناتج عن رش مبيدات حشرية داخل مصنع الملابس.

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وباستكمال الفحص بالتنسيق مع جهاز حماية البيئة تبين عدم حدوث تسرب غاز، وأن حالات الاختناق ناتجة عن رش مبيدات حشرية داخل مصنع الملابس الجاهزة.

وبسؤال بعض مسئولي المصنعين أيدا ما سبق، وتعهدا باتخاذ إجراءات الأمن والسلامة لكل مصنع منهما ومراعاة ذلك مستقبلًا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.