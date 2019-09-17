مصر | مصرع طالبًا بعد مطاردة مع الشرطة بالعمرانية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصرع طالبًا بعد مطاردة مع الشرطة بالعمرانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تحريات رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة التي أجريت بإشراف اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن الطالب الذي لقى مصرعه عقب مطاردة الشرطة له، بمنطقة العمرانية، كان هارب من تنفيذ حكم قضائي بالسجن لمدة سنة في قضية ضرب، وأنه حال محاولته الهرب من القوة الأمنية إختل توازنه وسقط من الطابق الخامس بالعقار سكنه.

كان لقى طالب مصرعه إثر سقوطه من الطابق الخامس، بأحد العقارات بمنطقة العمرانية غرب محافظة الجيزة، عقب مطاردة مع الشرطة، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

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وتلقى اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، إخطار من العميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة العمرانية، مفاده أنه أثناء توجه ضابط تنفيذ الأحكام بالقسم، والقوة المرافقة له، لأحد العقارات السكنية بنطاق القسم، لتنفيذ حكم قضائي على "عبد الرحمن. م.ع" 20 سنة، طالب بمعهد خدمة إجتماعية، ومقيم بالعمرانية، حاول الطالب الهرب من القوة الأمنية مما أسفر عن سقوطه أرضا، ووفاته متأثرا بإصابته التي أودت بحياته في الحال.

وتوصلت تحريات العقيد محمد غراب وكيل فرقة الطالبية والعمرانية، أن الطالب كان يقيم بشقة سكنية بالطابق الخامس، وحال طرق ضابط تنفيذ الأحكام والقوة المرافقة له باب شقة المتهم، وبفتحه، باب شقته، وسؤاله عن " عبد الرحمن.م"، أنكر أنه نفس الشخص، مدعيا إسم أخر على خلاف الحقيقة مما أثار شك ضابط تنفيذ الأحكام، وبطلب بطاقة تحقيق الشخصية، توجه المتهم لإحضارها، وتأخر في الحضور وبالتوجه لفحص الأمر سمع صوت إرتطام جسم بالأرض.

وبينت التحريات، أنه بالتوجه داخل الشقة لفحص الأمر، تبين أنه حال محاولة المتهم الهروب، عن طريق منور العقار سكنه، إختل توازته وسقط أرضا من الطابق الخامس، مما أسفر عن مصرعه في الحال متأثرا بإصابته التي أودت بحياته، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات.