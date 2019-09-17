مصر | نشرة أخبار "الخليج 365": حبس شبكة دعارة بالمهندسين.. وصاحب "ملاهي" يغتصب قاصر بالسلام

اندلع حريق هائل في كابل كهرباء بمركز كرداسة، مساء اليوم الاثنين، وتمكن الأهالي من السيطرة على الحريق قبل وصول رجال الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وللمزيد من التفاصيل (اضغط هنا).

نيابة العجوزة تأمر بحبس شبكة دعارة بالمهندسين 4 أيام على ذمة التحقيقات

أمرت نيابة العجوزة، بشمال الجيزة، حبس أكبر شبكة دعارة مكونة من 25 فتاة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك بعد التحريض واستدراج الزبائن بأحد الفنادق بالمهندسين، لممارسة الدعارة لراغبي المتعة، بمقابل مبالغ مالية، وللمزيد من التفاصيل (اضغط هنا).

استمرار حبس عامل وشقيقه بتهمة قتل حداد بسبب خلافات مالية

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح حلوان، تجديد حبس عامل وشقيقه 15 يوم على ذمة التحقيقات، بتهمة قتل حداد بسبب خلافات مالية فى منطقة حلوان، وللمزيد من التفاصيل (اضغط هنا).

المشدد 7 سنوات لصاحب "ملاهي" تعدى جنسيا على قاصر بالسلام

عاقبت محكمة جنايات القاهرة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار مجدي عبد الباري، بالسجن 7 سنوات لشخص حاول اغتصاب فتاة في منطقة السلام، وللمزيد من التفاصيل (اضغط هنا).