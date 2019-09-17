أخبار مصر | فى عهد السيسي.. خمس أزمات مزمنة تخطاها ملف الصحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فى عهد السيسي.. خمس أزمات مزمنة تخطاها ملف الصحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

من أبرز التحديات الصحية التى واجهت الحكومة، خلال الفترة الأخيرة، والتى استدعت تدخل الرئيس شخصيًا للقضاء عليها، كانت (قوائم الانتظار، التأمين الصحى، فيروس سى، ألبان الأطفال، نقص الأدوية).

وخلال السطور القادمة تقدم لكم بوابة "الخليج 365" الالكترونية أصعب الأزمات التى مر بها ملف الصحة وهددت صحة المواطنين وتغلب عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي بوضع الخطط وتنفيذها للوصول لأفضل النتائج التى تصل بالمواطنين لبر النجاه، على ان توافيكم "الخليج 365" بسلسلة موضوعات عن انجازات وتطوير الخدمة الصحية خلال رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

1- قوائم الانتظار

وهى مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى للقضاء على قوائم انتظار العمليات الجراحية والتدخلات العاجلة، لتصبح منظومة تفاعلية تتغير باستمرار لتواكب المتغيرات وتضمن الاستدامة لمنع ظهور قوائم انتظار جديدة وذلك لمدة 3 سنوات وفقًا لتوجيهات الرئيس فى هذا الشأن.

فهذه المبادرة تحاسب المستشفيات على فترة انتظار المرضى لديها لإجراء التدخلات الجراحية، فضلًا عن الوصول إلى معدل عالمى لإجراء التدخلات العاجلة، ومنع ظهور أى تراكمات جديدة لقوائم الانتظار، "كما تعد هيئة الرقابة الادارية" شريكا أساسيا فى نجاح المبادرة وتحقيقها لـ 300% من نسبة المستهدف فى العمليات الجراحية.

وشمل العمل فى المبادرة بمرحلتيها الأولى والثانية العمل على 4 محاور وهى الدعم الفنى، والدعم اللوجيستى، والرقابة والجودة، والتمويل والسداد، واشتراك حوالى 153 مستشفى فى منظومة القضاء على القوائم، حيث أن الرئيس السيسى أمر باستمرار هذه المنظومة 3 سنوات مقبلة للقضاء على أى تراكم فى القوائم.

فعندما ننظر إلى عدد الموجودين بقوائم الانتظار قبل الشروع فى المبادرة نجد رقمًا كبيرًا للغاية وصل إلى 18 ألف مواطن، يعانى أغلبهم من أمراض مزمنة خطيرة، ما يكشف أن القضاء على قوائم الانتظار يعد إنجازًا كبيرًا.